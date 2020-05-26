Водитель «Ивеко» повредил 12 машин в Минске
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Минчанин угнал автомобиль марки Iveco и не справился с управлением и повредил 12 машин.
Массовое ДТП произошло 11 мая на улице Лынькова, где неизвестный за рулем Iveco повредил 12 припаркованных в разных дворах авто и скрылся, сообщает 26 мая пресс-служба МВД.
Нарушителем оказался 19-летний минчанин, который в ночь с 10 на 11 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел домой и увидел припаркованный и незапертый автомобиль Iveco и решил на нем прокатиться.
В отношении парня завели уголовное дело.