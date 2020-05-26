Водитель «Ивеко» повредил 12 машин в Минске

/ Происшествия
Просмотров: 193

Минчанин угнал автомобиль марки Iveco и не справился с управлением и повредил 12 машин.

Массовое ДТП произошло 11 мая на улице Лынькова, где неизвестный за рулем Iveco повредил 12 припаркованных в разных дворах авто и скрылся, сообщает 26 мая пресс-служба МВД.

Нарушителем оказался 19-летний минчанин, который в ночь с 10 на 11 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел домой и увидел припаркованный и незапертый автомобиль Iveco и решил на нем прокатиться.

В отношении парня завели уголовное дело.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП повреждения авто Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

В Пружанах за ДТП со смертельным исходом посадили сотрудника милиции

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

День жестянщика. В сети появились фото и видео последствий гололеда

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

Хотел проучить женщину-водителя, а устроил массовое ДТП

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?