Водитель «Ивеко» повредил 12 машин в Минске

Минчанин угнал автомобиль марки Iveco и не справился с управлением и повредил 12 машин.

Массовое ДТП произошло 11 мая на улице Лынькова, где неизвестный за рулем Iveco повредил 12 припаркованных в разных дворах авто и скрылся, сообщает 26 мая пресс-служба МВД.

Нарушителем оказался 19-летний минчанин, который в ночь с 10 на 11 мая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шел домой и увидел припаркованный и незапертый автомобиль Iveco и решил на нем прокатиться.

В отношении парня завели уголовное дело.