Бюджетникам будут платить минимальную зарплату в случае простоя или неполной занятости
Александр Лукашенко по итогам обсуждения 26 мая одобрил предложенный правительством проект указа о поддержке бюджетных организаций, сообщил телеканал «Беларусь 1».
Проект указа
«Им будет предоставлено право вносить изменения в бюджетные сметы и брать на себя часть расходов, которые должны были оплачиваться за счет внебюджетных доходов организаций. Но это возможно только в том случае, если таких доходов нет по объективным обстоятельствам и предприятие приняло все усилия», — прокомментировал министр финансов Максим Ермолович.
«Думаю, что мера указа временная, и постепенно люди будут возвращаться к нормальной жизни, посещать учреждения спорта, культурные мероприятия. И в конечном итоге восстановятся бюджетные доходы», — дополнил глава Минфина.
Александр Лукашенко 26 мая во время совещания по вопросам оплаты труда в бюджетных организациях заявил, что работников сферы услуг бюджетных организаций надо поддержать во время пандемии, но помощь «не должна оказываться огулом».