Бюджетникам будут платить минимальную зарплату в случае простоя или неполной занятости

Александр Лукашенко по итогам обсуждения 26 мая одобрил предложенный правительством проект указа о поддержке бюджетных организаций, сообщил телеканал «Беларусь 1».

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Проект указа предполагает , что некоторые расходы бюджетным организациям позволят закрыть за счет бюджетных средств — там, где прежде источником средств были заработанные в результате оказания платных услуг деньги. Также предусмотрено, что в случае вынужденного простоя либо неполной занятости работникам таких организаций доплатят зарплату до уровня минимальной, которая составляет 375 рублей в месяц. Решения будут принимать на республиканском и местном уровнях.

«Им будет предоставлено право вносить изменения в бюджетные сметы и брать на себя часть расходов, которые должны были оплачиваться за счет внебюджетных доходов организаций. Но это возможно только в том случае, если таких доходов нет по объективным обстоятельствам и предприятие приняло все усилия», — прокомментировал министр финансов Максим Ермолович.

«Думаю, что мера указа временная, и постепенно люди будут возвращаться к нормальной жизни, посещать учреждения спорта, культурные мероприятия. И в конечном итоге восстановятся бюджетные доходы», — дополнил глава Минфина.

Александр Лукашенко 26 мая во время совещания по вопросам оплаты труда в бюджетных организациях заявил, что работников сферы услуг бюджетных организаций надо поддержать во время пандемии, но помощь «не должна оказываться огулом».