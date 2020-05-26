Мужчина вышел из РНПЦ онкологии и пропал

В Минске и Минской области ищут Геннадия Морозевича 1943 года рождения.

По сообщению поисково-спасательного отряда «Ангел», пожилой мужчина 25 мая проходил обследование в РНПЦ онкологии и медицинской радиологии в агрогородке Лесной. После этого он планировал добраться до Минска и вернуться домой в Борисов, но так там и не появился. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Пропавший был одет в голубую клетчатую рубашку, темные трико и синие резиновые тапки. Отмечается, что он перенес инсульт, из-за чего невнятно говорит и медленно ходит.

Тех, кто видел мужчину в период с 25 мая и по сегодняшний день, или знает что-либо о его местоположении, просят позвонить по телефонам: +37533 6666 033, +37529 5917 348 или 102.