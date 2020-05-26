Турция открывает авиасообщение с Беларусью с 1 июля

Авиаперелеты будут восстановлены с 70 государствами, начиная с 10 июня.

Восстанавливать пассажирское авиасообщение с другими странами Турция начнет с 10 июня, запустив рейсы для Бахрейна, Болгарии, Катара и Греции, сообщает Turizm Guncel .

С Беларусью и Украиной авиасообщение восстановят с 1 июля. Это позже, чем с Польшей, Литвой, Латвией, но раньше, чем с Россией. В последнюю очередь это сделают для США — с 1 сентября.

В Турции подчеркнули, что не отменят «все включено» и «шведский стол», но заверили, что в работу отелей «будут внесены необходимые изменения с точки зрения гигиены».