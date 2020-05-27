Будет ли по итогам мая дефляция?
В Беларуси в мае ожидается дефляция, что позволит выйти на запланированный на текущий год уровень инфляции.
Как сообщил министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович по итогам доклада Александру Лукашенко, «по маю мы находимся, по нашим подсчетам, это оперативные цифры, ниже 100%, то есть мы дефлируем».
«Надеемся, что по итогу мая войдем в запланированную траекторию инфляции», — сказал министр, комментарий которого узкому кругу журналистов показал телеканал «Беларусь 1».
Глава МАРТ рассчитывает, что по году удастся уложиться в запланированные 5% инфляции.
«У меня как у министра не вызывает никаких сомнений, что это будет так», — подчеркнул Колтович.
После скачков курсов иностранных валют инфляция в Беларуси в апреле ускорилась до 5,4% в годовом выражении, хотя месяцем ранее составляла 4,9%.
Официально утвержденный белорусскими властями прогноз инфляции предполагает, что потребительские цены в 2020 году вырастут не более чем на 5%.
Вместе с тем глава Национального банка Беларуси Павел Каллаур, комментируя в мае ускорение инфляции, предположил, что по году потребительские цены могут вырасти на 5-6%.
«Произошедшее в первом квартале ускорение роста цен будет отражаться на годовой инфляции в течение всего текущего года. В результате по итогам 2020 года она прогнозируется в диапазоне 5-6%. Ожидается, что уже в начале следующего года годовые темпы роста цен не будут превышать 5%», — заявил Каллаур.
По итогам января-апреля инфляция в Беларуси составила 3,3%.
Согласно последней оценке Всемирного банка, в 2020-2021 годах инфляция в Беларуси может превышать 8% ежегодно. Такие оценки приводятся в экономическом прогнозе, онлайн-презентация которого состоялась 26 мая.
Так, согласно прогнозу банка, инфляция в 2020 году (по сравнению с предыдущим годом) вырастет на 8,4%, в 2021 году — на 8,3%, в 2022-м — на 6,6%.