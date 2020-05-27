Еще один топ-чемпионат возобновит прерванный турнир

/ Спорт
Просмотров: 307

Вслед за немецкой бундеслигой, которая возобновила первенство, возвращается и итальянская серия А.

Фото с сайта Eurosport

Совет элитного дивизиона итальянского футбола принял заявление, подтверждающее план возобновления сезона, прерванного из-за пандемии.

Это означает, что первоначальный график возобновления серии А с 13 июня остается неизменным.

Совет лиги также проанализировал различные гипотезы, которые позволили бы доиграть все оставшиеся матчи серии A и Кубка Италии.

Окончательное решение будет принято после организационной встречи, которая состоится в четверг с министром спорта.

На данный момент сыграно 26 туров:

  1. Ювентус — 63;
  2. Лацио — 62;
  3. Интер — 54;
  4. Аталанта — 48;
  5. Рома — 45;
  6. Наполи — 39;  
  7. Милан — 36;
  8. Верона — 35;
  9. Парма — 35;
  10. Болонья — 34;
  11. Сассуоло — 32;
  12. Кальяри — 32;
  13. Фиорентина — 30;
  14. Удинезе — 28;
  15. Торино — 27;
  16. Сампдория — 26;
  17. Дженоа — 25;
  18. Лечче — 25;
  19. СПАЛ — 18;
  20. Брешия — 16.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 мая, в Италии было зарегистрировано 230 555 случаев (шестой показатель в мире) заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Недуг унес жизни 32 955 человек (третий показатель).

Сюжет: COVID-19
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: футбол-Италия коронавирус COVID-19 серия А

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Почему в общественном транспорте не вводят обязательное ношение масок

Почему в общественном транспорте не вводят обязательное ношение масок