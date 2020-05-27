Еще один топ-чемпионат возобновит прерванный турнир

Вслед за немецкой бундеслигой, которая возобновила первенство, возвращается и итальянская серия А.

Фото с сайта Eurosport

Совет элитного дивизиона итальянского футбола принял заявление, подтверждающее план возобновления сезона, прерванного из-за пандемии.

Это означает, что первоначальный график возобновления серии А с 13 июня остается неизменным.

Совет лиги также проанализировал различные гипотезы, которые позволили бы доиграть все оставшиеся матчи серии A и Кубка Италии.

Окончательное решение будет принято после организационной встречи, которая состоится в четверг с министром спорта.

На данный момент сыграно 26 туров:

Ювентус — 63; Лацио — 62; Интер — 54; Аталанта — 48; Рома — 45; Наполи — 39; Милан — 36; Верона — 35; Парма — 35; Болонья — 34; Сассуоло — 32; Кальяри — 32; Фиорентина — 30; Удинезе — 28; Торино — 27; Сампдория — 26; Дженоа — 25; Лечче — 25; СПАЛ — 18; Брешия — 16.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 мая, в Италии было зарегистрировано 230 555 случаев (шестой показатель в мире) заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Недуг унес жизни 32 955 человек (третий показатель).