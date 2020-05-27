Еще один топ-чемпионат возобновит прерванный турнир
Вслед за немецкой бундеслигой, которая возобновила первенство, возвращается и итальянская серия А.
Совет элитного дивизиона итальянского футбола принял заявление, подтверждающее план возобновления сезона, прерванного из-за пандемии.
Это означает, что первоначальный график возобновления серии А с 13 июня остается неизменным.
Совет лиги также проанализировал различные гипотезы, которые позволили бы доиграть все оставшиеся матчи серии A и Кубка Италии.
Окончательное решение будет принято после организационной встречи, которая состоится в четверг с министром спорта.
На данный момент сыграно 26 туров:
- Ювентус — 63;
- Лацио — 62;
- Интер — 54;
- Аталанта — 48;
- Рома — 45;
- Наполи — 39;
- Милан — 36;
- Верона — 35;
- Парма — 35;
- Болонья — 34;
- Сассуоло — 32;
- Кальяри — 32;
- Фиорентина — 30;
- Удинезе — 28;
- Торино — 27;
- Сампдория — 26;
- Дженоа — 25;
- Лечче — 25;
- СПАЛ — 18;
- Брешия — 16.
По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 мая, в Италии было зарегистрировано 230 555 случаев (шестой показатель в мире) заражения коронавирусом SARS-CoV-2, вызывающим заболевание COVID-19. Недуг унес жизни 32 955 человек (третий показатель).