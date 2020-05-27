Часть Беларуси попадет под фронтальный раздел

В среду, 27 мая, по прогнозам синоптиков, северо-запад Беларуси будет находиться влиянием области повышенного атмосферного давления, а юго-восток — фронтального раздела.

Ожидается переменная облачность. В основном по юго-востоку выпадут осадки; в некоторых местах прогремят грозы.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +19..+21°C (вероятность дождя 70-80%; возможна гроза);

Витебск +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%);

Гомель +17..+19°C (вероятность дождя 80-90%; возможна гроза);

Гродно +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%);

Могилев +18..+20°C (вероятность дождя 70-80%; возможна гроза);

Минск +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.