Часть Беларуси попадет под фронтальный раздел

/ Общество
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В среду, 27 мая, по прогнозам синоптиков, северо-запад Беларуси будет находиться влиянием области повышенного атмосферного давления, а юго-восток — фронтального раздела.

Ожидается переменная облачность. В основном по юго-востоку выпадут осадки; в некоторых местах прогремят грозы.

Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +19..+21°C (вероятность дождя 70-80%; возможна гроза);
  • Витебск +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%);
  • Гомель +17..+19°C (вероятность дождя 80-90%; возможна гроза);
  • Гродно +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%);
  • Могилев +18..+20°C (вероятность дождя 70-80%; возможна гроза);
  • Минск +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%).

Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют:

  • по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
  • держитесь подальше от электропроводки, антенн;
  • отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
  • не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
  • при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
  • в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
  • не купайтесь в водоемах;
  • не бегайте.

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Тэги: погода

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