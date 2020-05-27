Часть Беларуси попадет под фронтальный раздел
В среду, 27 мая, по прогнозам синоптиков, северо-запад Беларуси будет находиться влиянием области повышенного атмосферного давления, а юго-восток — фронтального раздела.
Ожидается переменная облачность. В основном по юго-востоку выпадут осадки; в некоторых местах прогремят грозы.
Ветер северный, северо-восточный умеренный, при грозах порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +19..+21°C (вероятность дождя 70-80%; возможна гроза);
- Витебск +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%);
- Гомель +17..+19°C (вероятность дождя 80-90%; возможна гроза);
- Гродно +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%);
- Могилев +18..+20°C (вероятность дождя 70-80%; возможна гроза);
- Минск +19..+21°C (вероятность дождя 5-10%).
Из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности. Белорусские спасатели рекомендуют:
- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;
- держитесь подальше от электропроводки, антенн;
- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;
- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);
- при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;
- в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;
- не купайтесь в водоемах;
- не бегайте.
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