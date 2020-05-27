Регулярный чемпионат НХЛ доигран не будет

Руководство самой сильной хоккейной лиги планеты — НХЛ — приняло решение не доигрывать регулярный чемпионат, прерванный из-за пандемии. В то же время розыгрыш Кубка Стэнли состоится.

Как сообщил комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, после получения разрешения от медиков и госорганов 24 команды из 31 возобновят сезон.

Как пишет Sportsnet , функционер заявил, что в плей-офф сыграют 24 команды, имеющие наибольший процент побед на момент остановки регулярного первенства.

Схема окончания сезона следующая: сначала четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы, чтобы изменить номер посева в Кубке Стэнли. Параллельно круговому турниру остальные команды проведут серии до трех побед. Победители этих серий попадут в первый раунд плей-офф к первым четырем сеяным командам своих конференций. После этого розыгрыш Кубка Стэнли будет продолжен в обычном формате.

Также Беттмэн выразил надежду, что новый сезон НХЛ начнется в январе 2021-го.

Как ранее предполагал известный российский специалист Алексей Шевченко, из-за этого на чемпионат мира следующего года (должен пройти в Минске и Риге) звезды мирового хоккея не приедут.

Сегодня сообщалось, что готовятся возобновить борьбу за скудетто клубы итальянская серия А.