Пес умершего от COVID-19 мужчины три месяца ждал у больницы хозяина

Трогательную историю о преданности животных поведали китайские СМИ.

Как пишет Oriental Daily News , в китайском Ухане пес местного жителя, который умер от COVID-19, три месяца ждал своего хозяина в больнице.

Сообщается, что пожилой местный житель был госпитализирован в феврале. Собака последовала за своим хозяином в больницу и пробыла там три месяца.

За такую преданность псу дали кличку «Сокровище». Его начал подкармливать как персонал больницы, так и посетители и работники супермаркета, который находится при этом медицинском учреждении.

Сокровище уже называют китайским Хатико, только не анимационным, а реальным.

Ранее сообщалось, что, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 27 мая, на планете зафиксировано 5 589 932 случая заражения коронавирусной инфекцией (умерло 350 456 человек).