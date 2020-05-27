Пес умершего от COVID-19 мужчины три месяца ждал у больницы хозяина
Трогательную историю о преданности животных поведали китайские СМИ.
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Сообщается, что пожилой местный житель был госпитализирован в феврале. Собака последовала за своим хозяином в больницу и пробыла там три месяца.
За такую преданность псу дали кличку «Сокровище». Его начал подкармливать как персонал больницы, так и посетители и работники супермаркета, который находится при этом медицинском учреждении.
Сокровище уже называют китайским Хатико, только не анимационным, а реальным.
Ранее сообщалось, что, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 27 мая, на планете зафиксировано 5 589 932 случая заражения коронавирусной инфекцией (умерло 350 456 человек).