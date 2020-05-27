В Столбцах задержали рецидивистов, напавших на правоохранителей

Сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю женщину и 45-летнего мужчину, которых обвиняют в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

В пресс-службе МВД сообщили, что утром 24 мая в РОВД обратилась 26-летняя местная жительница, по словам которой в квартире знакомых ей ввели неизвестное вещество и изнасиловали.

На предполагаемое место преступления прибыли оперуполномоченный и следователь.

Встретившие их 36-летняя хозяйка квартиры и ее 45-летний гость, по информации МВД, «визуально находились в состоянии опьянения, вели себя вызывающе, предъявляли претензии и мешали сотрудникам правоохранительных органов выполнять служебные обязанности, угрожали избить их».

Более того, женщина «вырвала из рук девушки-следователя и порвала постановление о производстве осмотра жилища, а на милиционера напал мужчина. В схватке последний оторвал погон и нанес оперативнику несколько ударов руками и ногами, в том числе по голове».

Прибывшая подмога задержала мужчину, после этого хозяйка жилища схватила нож и стала угрожать им милиционерам, в итоге на нее тоже надели наручники.

Сейчас подозреваемые находятся в ИВС. Открыты уголовные производства.

По данным МВД, обвиняемые неоднократно судимые, в том числе за тяжкие преступления.