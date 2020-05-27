Ученые рассказали, у кого вдвое увеличивается риск COVID-19 с осложнениями

Группа американских и британских ученых обнаружили ген, который влияет на высокий риск тяжелой формы COVID-19.

Как сказано в статье исследователей из Эксетерского университета (Великобритания) и Университета Коннектикута (США), опубликованной в Journal of the American Medical Association, у людей с двумя дефектными копиями APOE, которые также способствуют болезни Альцгеймера, «вдвое увеличивается риск опасной для жизни коронавирусной инфекции с осложнениями».

Ранее ученые выяснили, что у людей с деменцией в три раза чаще развивается тяжелый COVID-19, однако это могло объясняться высокой распространенностью вируса в домах престарелых, пишет lenta.ru .

Однако результаты анализа данных о здоровье и генетики несколько сотен тысяч человек показали, что ключевую роль играет генотип APOE e4e4. 2,36% участников исследования (около девяти тысяч человек) имели дефектные гены, но среди людей с COVID мутации встречались у 5,13%.

Это также демонстрирует, что увеличение риска болезни Альцгеймера, которое кажется неизбежным с возрастом, на самом деле связано с определенными биологическими различиями, из-за которых одни люди доживают до ста лет и остаются активными, а другие становятся инвалидами и умирают в 60 лет.

Ранее сообщалось, что, по данным Университета Джонса Хопкинса на утро 27 мая, на планете зафиксировано 5 589 932 случая заражения коронавирусной инфекцией (умерло 350 456 человек).

В Беларуси, по официальным данным Минздрава на 26 мая скончалось 208 пациентов «с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией».

Только самые важные новости в наших каналах в Яндекс.Дзен , Telegram и Viber ! Подпишитесь!

Читайте также: