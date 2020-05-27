Промышленность погрязла в долгах: задолженность банкам достигла почти 52 млрд рублей

Задолженность по кредитам и займам промышленных предприятий Беларуси увеличилась с начала года на 18,4%.

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По данным официальной статистики, на 1 апреля она составила 51 млрд 876,1 млн рублей, что на 12,4% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

Просроченная задолженность по кредитам и займам организаций (без учета микроорганизаций и малых вневедомственных организаций) на 1 апреля составила 1 млрд 704,4 млн рублей. По данным Белстата, за три месяца она снизилась на 16%.

Внешняя просроченная кредиторская задолженность промышленных предприятий за январь—март выросла на 12,4% до 897,5 млн рублей. В целом внешняя кредиторская задолженность выросла на 3,2% (до 5 млрд 542,4 млн). Просроченная кредиторская задолженность выросла на 5,1% и на 1 апреля составила 3 млрд 521,4 млн рублей.

Кредиторская задолженность на 1 апреля составила 21 млрд 856,1 млн рублей, или на 2,6% больше, чем на начало 2020 года, и на 8% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

Внешняя просроченная дебиторская задолженность промышленных предприятий за три месяца текущего года выросла на 13,3% до 716,6 млн рублей.

В целом внешняя дебиторская задолженность выросла на 24% до 6 млрд 571,4 млн рублей.

Просроченная дебиторская задолженность увеличилась на 5,8% и на 1 апреля текущего года составила 4 млрд 751,2 млн рублей.

Дебиторская задолженность составила 22 млрд 758,9 млн рублей, или на 9% больше, чем на 1 января 2020 года, и на 6,5% больше по сравнению с показателем на 1 марта.

Затягивание со структурными реформами будет еще больше ухудшать ситуацию с долгами предприятий, считает исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» экономист Ярослав Романчук.

«Деньги, которые выделяются по госпрограммам в рамках старой экономической модели, идут на увеличение токсичных активов, рискованных ресурсов, а не приводят к модернизации, созданию экономики быстрого роста и устойчивого инклюзивного развития», — отметил он ранее, комментируя БелаПАН официальную статистику состояния расчетов белорусских организаций.

Напомним, на совещании 25 мая Александр Лукашенко заявил, что его беспокоит положение дел в промышленности, так как отечественные предприятия не могли купить комплектующих, а все, что было, израсходовали.

«Естественно, продать не могли свою продукцию. Но заготовлено немало готовой продукции, которая уже начала распродаваться. Это хороший сигнал на будущее», — убежден глава государства.