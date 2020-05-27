Байден публично жестко оскорбил Трампа

Лидирующий по данным социологов в президентской гонке экс-вице-президент Джо Байден в телеэфире жестко оскорбил действующего главу государства.

Скриншот из официального микроблога Джо Байдена

По его словам, не носящий во время пандемии защитную маску Дональд Трамп проявляет «ложную мужественность».

Байден считает, что президент США «дурак, полный дурак», сообщает CNN .

По данным Университета Джонса Хопкинса на утро 27 мая, США являются «лидером» среди 188 стран по количество заразившихся коронавирусом (1 681 212) и умерших (98 916) от COVID-19.