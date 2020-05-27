Специалисты назвали неожиданную пользу куриных яиц

Группа исследователей из Великобритании и КНР пришли к выводу, что всего одно яйцо в день способно уберечь наш организм от развития острого нарушения мозгового кровообращения.

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Как указано в работе ученых, опубликованных журнале Американской медицинской ассоциации JAMA, исследование проводилось на протяжении четырех лет. Под наблюдением специалистов находились полмиллиона человек в возрасте 30-80 лет.

Половине участников эксперимента было предложено ежедневно съедать одно яйцо, а вторая группа участников вела обычный образ жизни.

По окончании эксперимента ученые установили снижение на 26% риска развития инсульта среди участников из первой группы. Это позволило им утверждать, что регулярное употребление в пищу яиц способствует предупредить развитие инсульта.

Кроме этого, эксперты отметили улучшение настроения и позитивных взглядов на жизнь среди добровольцев, ежедневно съедавших по одному яйцу.

Такой эффект удалось достигнуть благодаря содержащемуся в яйцах гормону, улучшающему настроение.

У любителей данного продукта, отметили исследователи, гораздо выше скорость реакции и рефлексов, по сравнению с людьми, ограничивающих себя в употреблении яиц, пишет med-heal.ru .

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