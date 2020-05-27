Специалисты назвали неожиданную пользу куриных яиц
Группа исследователей из Великобритании и КНР пришли к выводу, что всего одно яйцо в день способно уберечь наш организм от развития острого нарушения мозгового кровообращения.
Как указано в работе ученых, опубликованных журнале Американской медицинской ассоциации JAMA, исследование проводилось на протяжении четырех лет. Под наблюдением специалистов находились полмиллиона человек в возрасте 30-80 лет.
Половине участников эксперимента было предложено ежедневно съедать одно яйцо, а вторая группа участников вела обычный образ жизни.
По окончании эксперимента ученые установили снижение на 26% риска развития инсульта среди участников из первой группы. Это позволило им утверждать, что регулярное употребление в пищу яиц способствует предупредить развитие инсульта.
Кроме этого, эксперты отметили улучшение настроения и позитивных взглядов на жизнь среди добровольцев, ежедневно съедавших по одному яйцу.
Такой эффект удалось достигнуть благодаря содержащемуся в яйцах гормону, улучшающему настроение.
У любителей данного продукта, отметили исследователи, гораздо выше скорость реакции и рефлексов, по сравнению с людьми, ограничивающих себя в употреблении яиц, пишет
Читайте также:
- Исследователи назвали продукты, которые приводят к раку кишечника
- Назван еще один очень полезный для здоровья и доступный для белорусов продукт
- Китайские ученые назвали «напиток здоровых сосудов и сердца»
Только самые важные новости в наших каналах в