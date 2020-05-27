Беларусь и Россия отменят плату за входящие в роуминге

Минск и Москва договорились об отмене платы за входящие вызовы в роуминге между Беларусью и Россией.

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Стороны пойдут на отмену, несмотря на ограничения, введенные из-за распространения коронавируса.

Предполагается, что роуминг отменят до конца сентября этого года, пишет АБН , ссылаясь на Минсвязи Беларуси.

Ранее была достигнута договоренность об отмене роуминга в рамках Союзного государства.

Напомним, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин ранее заявлял, что тема роуминга между двумя странами будет закрыта в начале 2020-го.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и бывший посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

В 2017-м во время заседания Высшего государственного совета СГ Александр Лукашенко поддержал идею отмены роуминга между двумя странами.

Однако на прошедшей недавно белорусско-российской встрече на высшем уровне решение проблемы найдено не было. Как сообщил 19 июня госсекретарь СГ Григорий Рапота, профильные министерства вместе с мобильными операторами прорабатывали данную тему, но консенсус найден не был.

По словам союзного чиновника, работы в направлении отмены роуминга для граждан Беларуси и РФ будут продолжены.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.