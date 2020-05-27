HRW: арестами участников мирных собраний на фоне пандемии власти Беларуси ставят под угрозу жизни граждан

Административный арест за участие в мирном собрании или его освещение является несправедливым решением, а в условиях пандемии — просто возмутительным.

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Как заявила заместитель директора отделения неправительственной организации Human Rights Watch (HRW) по Европе и Центральной Азии Таня Локшина, комментируя новую волну арестов в Беларуси, действия властей «вызывают особую тревогу в свете пандемии COVID-19».

Как указано на официальном сайте HRW, «людей в принципе нельзя отправлять под арест за участие в мирных протестах, и уж вовсе недопустимо создавать для них повышенный риск заражения смертельно опасной инфекцией».

По мнению Локшиной, руководство Беларуси должно прислушаться к призывам Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток, которые рекомендуют «на период пандемии по возможности разгружать тюрьмы и изоляторы».

В HRW напоминают, что международное право признает за каждым человеком право на свободу мирных собраний, такие собрания должны «по умолчанию считаться законными, а их участники не должны привлекаться ни к уголовной, ни к административной ответственности даже в том случае, если власти считают собрание незаконным». Белорусские власти, настаивают в организации, должны уважать свободу собраний.

«Административный арест за участие в мирном собрании или за его освещение — это несправедливое наказание даже в обычное время, а в условиях пандемии это просто возмутительно. Белорусские власти ставят под угрозу здоровье и самих активистов, и других задержанных, и должностных лиц. Властям надо сосредоточить усилия на борьбе с распространением коронавируса, а не создавать для роста эпидемии дополнительные благоприятные условия, произвольно отправляя людей под арест», — заявила Локшина.

Как сообщалось ранее, по данным закрытого властями правозащитного центра «Весна» на 22 мая, с 6 мая в стране зафиксировано около 150 случаев произвольных задержаний по политическим мотивам.

«Под преследование попали люди, которые приходили на встречи с блогером Сергеем Тихановским в разных городах страны, выходили на акции в его поддержку после задержания блогера, «кормили голубей» на площадях своих городов или участвовали в других акциях протеста. Под преследование попали также правозащитники и журналисты, которые наблюдали или освещали акции», — отмечали правозащитники.

За это время 61 человек был арестован на срок от двух до 45 суток. Некоторых (в частности, блогеров Тихановского и Владимира Неронского) судили несколько раз и каждый раз давали аресты. Общее количество полученных суток с 6 по 22 мая — 622. По статьям за участие в несанкционированных массовых мероприятиях (ст. 23.34 КоАП) и за неповиновение милиции во время этих акций (ст. 23.4 КоАП) 47 человек получили штрафы, общая сумма которых превышает 47 тыс. рублей.

Human Rights Watch — неправительственная организация (штаб-квартира в США), которая производит мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах мира.