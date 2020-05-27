Число работников в экономике Беларуси за год уменьшилось на 19,1 тысячи

В экономике Беларуси в апреле 2020 года было занято 4 млн 320 тыс. человек, сообщил Национальный статистический комитет.

Для сравнения: в апреле 2019 года было занято 4 млн 339,1 тыс. человек. Таким образом, за год численность занятых в экономике снизилась на 19,1 тысячи.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы на 1 мая 2020 года составил 0,2% (на 1 мая 2019 года — 0,3%).

Стоит отметить, что, по данным Белстата, в первом квартале 2020 года фактическая безработица, рассчитанная по методологии Международной организации труда, составила 4,1%. Эти люди не имели работы, но активно ее искали — в соответствии с международной методологией они классифицируются как безработные.