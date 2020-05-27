Умер нобелевский лауреат Оливер Уильямсон

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В Калифорнии на 88-м году ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по экономике Оливер Уильямсон.

Фото из Википедии

Как пишет Washington Post, весть о его кончине подтвердил Калифорнийский университет в Беркли, где он преподавал несколько десятков лет.

Нобелевский комитет вручил ему и Элинор Остром премию по экономике за исследования в области экономического управления.

Основными работами ученого в экономике считаются опубликованная в 1970-м «Корпоративный контроль и деловое поведение: исследование эффектов организационной формы предпринимательского выбора» и «Рынки и иерархия: анализ и антитрестовские выводы»(1975-й).
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Тэги: США Нобелевская премия по экономике Персона: Оливер Уильямсон

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