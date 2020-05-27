Команда Бабарико собрала треть подписей, необходимых для регистрации кандидатом в президенты

На утро 27 мая команда бывшего председателя правления «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико собрала более трети подписей, необходимых для регистрации в качестве кандидата в президенты.

Фото со страницы Виктора Бабарико в соцсети

Как сообщает официальный телеграм-канал экс-банкира, уже 35 тысяч граждан Беларуси, обладающих избирательным правом, подписались за экс-банкира.

Накануне команда претендента на пост президента сообщила, что из 8.905 человек, которые входят в его инициативную группу, удостоверения, позволяющие собирать подписи, получило пока только около 40%.

На пресс-конференции 20 мая в Минске Виктор Бабарико заявил, что его команда намерена собрать минимум 150 тыс. подписей избирателей.

«Есть законодательная граница, обозначенная в 100 тысяч, — говорил он. — С учетом необходимости и возможной отбраковки мы планируем собрать минимум 150 тысяч для прохождения второго барьера».

25 мая Александр Лукашенко заявил, что за него уже подписалось «под 200 тысяч» человек. По официальным данным, подписи за него собирают 11,5 тыс. человек.

В свою очередь другой претендент — Валерий Цепкало — зпаявил, что такое количество подписей без использования административного ресурса за столь короткий срок собрать было бы невозможно.

У Бабарико вторая по численности инициативная группа среди всех 15 претендентов, кто был допущен до этапа сбора подписей за выдвижение кандидатом.

Этап сбора подписей стартовал 21 мая и завершится 19 июня.

Выборы президента Беларуси состоятся 9 августа.