Число жертв COVID-19 в Беларуси продолжает расти

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В Беларуси уже 214 человек (+6 за минувшие сутки) умерло из-за коронавирусной инфекции.

Фото Depositphotos

Всего по официальным данным Минздрава на 27 мая зарегистрированы 38 тыс. 956 человек (+897 за сутки) с положительным тестом на COVID-19.

Всего проведено 485 тыс. 534 теста. Ведомство сообщило, что выздоровели и выписаны 15 тыс. 923 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Об умерших Минздрав сообщает, что это люди «с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией».

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19

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