Эксперт назвал главную угрозу белорусской экономике по завершению пандемии

Заместитель главы Белорусской научно-промышленной ассоциации Георгий Гриц назвал главную угрозу белорусской экономике по завершению пандемии.

По данным Национального статистического комитета, количество убыточных промышленных организаций в январе-марте 2020 года по сравнению с январем-мартом 2019-го увеличилось с 324 до 539 (на 66,4%), их удельный вес — с 20,4 до 33,9%.

При этом сумма чистого убытка всех убыточных промпредприятий выросла в 20,3 раза до 5 млрд 200 млн рублей, на одну убыточную организацию — в 12,2 раза до 9 млн 647,6 тыс. рублей.

Комментируя БелаПАН данные статистики, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации кандидат экономических наук Георгий Гриц отметил, что значительное ухудшение финансовых результатов деятельности организаций промышленности связано с несколькими факторами.

Во-первых, не решен вопрос создания равных условий хозяйствования для белорусских и российских промышленных предприятий.

«Если говорить о Минпроме, то основной потребитель машиностроительной продукции — это Российская Федерация, и важно быть на ее рынке конкурентоспособным», — пояснил эксперт.

Во-вторых, мировая экономика переживает спад спроса на сырьевые товары. «Два для Минпрома и страны бюджетообразующих предприятия — БелАЗ и БМЗ — столкнулись со значительным снижением поставок из-за конъюнктурных шоков», — отметил Гриц.

В-третьих, это коронавирус, который стал не только медицинской, но и экономической проблемой. «Он поразил и все внешнеэкономические связи из-за карантина, который повсеместно ввело большинство стран, деловые контакты прервались, прекратили выполнять глобальные и региональные соглашения», — обратил внимание экономист.

В-четвертых, поддержка белорусских предприятий по сравнению с конкурентами уменьшилась из-за ограниченности денежных ресурсов.

«Кроме того, хотя понизилась ставка рефинансирования, кредитные ресурсы у нас по сравнению с другими странами еще дорогие, и они ложатся серьезным грузом на финансовое положение промышленных предприятий», — заметил Гриц.

«Надеемся, что с восстановлением мировой экономики условия поправятся, но я не буду излишним оптимистом. Никто пока не понимает, когда пандемия закончится и как будет восстанавливаться экономика. Большинство экспертов считает, что теперь экономика будет не глобальной, а ее центры начнут смещаться в регионы, будут создаваться новые высокотехнологичные производства. Национальные правительства дают на это большие деньги, и это угроза для нас с точки зрения несоответствия наших производств новому уровню. Тут очень важно войти в новый формат конкурентоспособным технологически и восстановить партнерские связи», — заключил Гриц.