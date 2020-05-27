В Минске задержали мошенника, который облапошил ряд таксистов

Три водителя такси стали жертвами мошенничества, которые были облапошены из-за своей доверенности.

Как сообщили в ГУВД столицы, все началось после заявления таксиста. Водитель сообщил милиции, что его обманул клиент.

Заявитель сообщил, что привез мужчину по указанному адресу, а последний, в свою очередь, сообщил, что это не конечный пункт назначения.

Он также рассказал, что зайдет к знакомому, чтобы забрать одолженные деньги и вернется: «За ожидание клиент пообещал хорошую оплату. В то же время он попросил у водителя такси 150 рублей, которые он пообещал вернуть по возвращении от знакомого. Так, водитель такси передал клиенту 150 рублей, однако после длительного ожидания мужчина так и не появился».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий оперативники вышли на след и задержали подозреваемого: «Им оказался 48-летний житель столицы. Установлено, что ранее он также совершил аналогичный поступок: под тем же предлогом попросил у другого водителя такси деньги в сумме 150 рублей, которые в последующем не вернул».

Как выяснилось, это не единственный способ хищения денег мужчиной. Еще у одного таксиста подозреваемый похитил 100 рублей из бардачка машины, пока водитель отвлекся.

Теперь этим делом занимается Фрунзенский РОСК. Задержанный водворен в ИВС.

По данным правоохранителей, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности.