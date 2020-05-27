Рубль падает ко всем основным валютам вторые торги подряд

Все основные иностранные валюты выросли на вторых подряд торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже.

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Больше всех укрепился евро, добавив 0,0165 пункта (+0,63%) — 2,6425 белорусского рубля.

Также существенно добавил в весе российский рубль. Плюс составил +0,0157 пункта (+0,46%) — 3,3935 белорусского рубля за 100 российских.

На их фоне рост доллара совсем незначителен — 2,409 белорусского рубля (+0,007 пункта; +0,29%).

Следующие торги на БВФБ пройдут 28 мая.