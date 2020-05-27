Территориальные избиркомы укомплектовали провластными представителями

Большинство членов территориальных избирательных комиссий на выборах-2020 представляет провластные партии и организации.

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Как отмечается на сайте Центризбиркома, всего образовано 153 избирательные комиссии — шесть областных, Минская городская, 118 районных, четыре городских (в городах областного подчинения), 24 в районных городах.

В их составы включены 1.989 человек. Из них 19,56% (389 человек) составляют госслужащие, 5,13% (102 человека) — лица моложе 30 лет, 63,05% (1.254 человека) — женщины.

В состав комиссий включены представители: граждан, выдвинутых путем подачи заявления — 641 (32,23%), трудовых коллективов — 101 (5,08%). 1.247 (62,69%) человек, включенных в составы ТИК, — это представители общественных объединений, из них 152 (7,64%) — члены политических партий.

Среди партий наибольшее представительство у Коммунистической партии Беларуси — 92 человека (4,63%) и Республиканской партии труда и справедливости — 45 человек (2,26%). В составы комиссий также вошли по шесть представителей (0,30%) от Либерально-демократической партии и Социал-демократической партии народного согласия, по одному представителю (0,05%) от Партии БНФ, Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и Белорусской социально-спортивной партии.

324 человека (16,29%) будут представлять Федерацию профсоюзов Беларуси, 148 человек (7,44%) — БРСМ, 147 человек (7,39%) — общественное объединение «Белая Русь», 130 человек (6,54%) — Белорусский союз женщин, 122 человека (6,13%) — Белорусское общественное объединение ветеранов, 96 человек (4,83%) — Белорусский фонд мира. 128 человек (6,44%) включены в составы комиссий от иных общественных организаций.

Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.