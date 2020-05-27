В Беларуси хотят запретить продажу новых товаров в магазинах секонд-хенд

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Министерство антимонопольного управления и торговли предлагает запретить продажу новых товаров в магазинах секонд-хенд. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте МАРТ и вынесен на общественное обсуждение до 13 июня.

Фото pexels.com

Как говорится в обосновании проекта, документ разработан по предложению концерна «Беллегпром» «в целях принятия дополнительных специальных мер по ограничению реализации на территории республики бывших в употреблении непродовольственных товаров легкой промышленности (товары типа second hand)».

Проектом постановления предлагается дать определение термина «бывшие в употреблении непродовольственные товары» — непродовольственные товары, имеющие видимые признаки носки, стирки, эксплуатации, и (или) непродовольственные товары надлежащего качества с сохранением товарного вида, потребительских свойств без товарных ярлыков (этикеток), и (или) непродовольственные товары, принятые по соглашению между комиссионером и комитентом на комиссию.

По информации концерна «Беллегпром», зачастую в торговых объектах, реализующих товары second hand, наряду с ними реализуются стоковые товары. «Тем самым фактически организации и физические лица — импортеры, декларируя стоковые товары в качестве товаров типа second hand, уклоняются от уплаты таможенных пошлин на новые готовые изделия (в среднем 15% от реальной цены на готовые текстильные, трикотажные и швейные изделия). При этом действующие в Беларуси структуры, осуществляющие оптовую и розничную торговлю товарами типа second hand, в своих рекламно-информационных материалах даже не скрывают, что часть реализуемой продукции — новые изделия типа сток», — отмечается в обосновании проекта постановления.

Также отмечается, что ввоз в Беларусь товаров секонд-хенд декларируется по минимальной стоимости, соответствующей минимальному тарифу таможенной пошлины — 0,15 евро за 1 кг. Тогда как реальная стоимость закупки у трейдеров в Германии, Польше, Литве 1 кг товаров значительно выше: от 2 до 10 евро за 1 кг. «Тем самым бюджет недополучает соответствующие таможенные пошлины», — подчеркивает разработчик проекта.

По оценке концерна «Беллегпром», удельный вес импорта товаров секонд-хенд, поступающего в республику для перепродажи, в объеме чистого импорта потребительских товаров легкой промышленности составляет порядка 10%.

«И это по ценам импорта таких товаров по весу. Тогда как, по экспертной оценке, фактическая сумма продаж (в розничных ценах) товаров типа second hand может быть оценена примерно в 250 млн долларов США. Таким образом, в связи с существенным увеличением объемов реализации товаров second hand на внутреннем рынке за последние несколько лет произошло масштабное перераспределение рынка —  от отечественных товаров к импортным, а продажа стоковых товаров под видом second hand создала неравные условия конкуренции для отечественных производителей», — считает МАРТ.

По оперативным данным торгового реестра на 1 апреля 2020 года, розничную торговлю бывшими в употреблении непродовольственными товарами осуществляло 928 субъектов торговли в 1.198 магазинах с торговой площадью около 113,4 тыс. кв. метров.

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Тэги: секонд-хэнд МАРТ

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