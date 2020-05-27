Мэр Черкасс, которого президент назвал бандитом, подал в суд на Зеленского

Городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко подал иск в Печерский районный суд Киева против президента Украины Владимира Зеленского о защите чести и достоинства.

Фото со страницы Анатолия Бондаренко в соцсети

Как заявил его адвокат Денис Цыпин, «мы все помним, что несколько дней назад президент Украины Владимир Зеленский назвал Бондаренко «бандитом» — вот ответ».

По его словам, суд должен рассмотреть иск и признать, «может ли президент Украины называть кого-либо в этой стране «бандитом»», добавив, что считает действия главы государства «незаконными».

В качестве компенсации, по словам адвоката, Бондаренко просит взыскать 1 гривну, пишет УНН .

Говоря о народовластии на прошедшей пресс-конференции, Владимир Зеленский заявил: «Я даже не просто не могу говорить о мэре Черкасс, я даже не знаю, как говорить, когда городской голова имеет 19 уголовных производств. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его избрали — это народ, это право народа Украины. Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите».

Он заметил, что подобный выбор народа «разочаровывает».