Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

Беларусь 1 июня повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.

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Как указано в постановлении Совета министров от 26 мая № 316, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 8,3 доллара за тонну (ранее — 6,8 доллара).

Пошлина на прямогонный бензин повышена с 3,7 до 4,5 доллара за тонну. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты — с 2 до 2,4 доллара за тонну. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 мая. Тогда они были снижены.