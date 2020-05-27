На 28 мая объявлен желтый уровень опасности

По прогнозам синоптиков, в четверг Беларусь ожидает неблагоприятное погодное явление.

Как сообщается, днем в некоторых регионах республики ожидаются грозы.

Ранее сообщалось, что и на сегодня объявлен желтый уровень опасности.

Белорусские спасатели рекомендуют:

по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка;

держитесь подальше от электропроводки, антенн;

отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов;

не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

при отсутствии укрытия лягте на землю или присядьте в сухую яму, траншею, пригнув голову;

в лесу укройтесь за низкорослой растительностью;

не купайтесь в водоемах;

не бегайте.