Видеофакт. В Минске ОМОН задержал мужчину, разбившего топором окна соседей

Сотрудники милиции задержали 47-летнего минчанина, который топором разбил окна соседям.

Как сообщили в МВД, когда наряд группы задержания Советского отдела Департамента охраны прибыл к месту вызова, мужчина заперся в квартире и пригрозил взорвать жилище гранатой, если милиция попробует ворваться в квартиру.

Ситуацию ухудшало то обстоятельство, что в доме злоумышленника находилась его малолетняя дочь. Сотрудники департамента вызвали подмогу.

При силовой поддержке бойцов ОМОНа мужчина был задержан.

47-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен для разбирательства в Советское РУВД, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.