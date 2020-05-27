Видеофакт. В Минске ОМОН задержал мужчину, разбившего топором окна соседей
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Сотрудники милиции задержали 47-летнего минчанина, который топором разбил окна соседям.
Как сообщили в МВД, когда наряд группы задержания Советского отдела Департамента охраны прибыл к месту вызова, мужчина заперся в квартире и пригрозил взорвать жилище гранатой, если милиция попробует ворваться в квартиру.
Ситуацию ухудшало то обстоятельство, что в доме злоумышленника находилась его малолетняя дочь. Сотрудники департамента вызвали подмогу.
При силовой поддержке бойцов ОМОНа мужчина был задержан.
47-летний минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения. Он доставлен для разбирательства в Советское РУВД, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.