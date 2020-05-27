Сотрудники ФСБ подбрасывали предпринимателям золото и серебро

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Второй Восточный окружной военный суд рассмотрит уголовное дело экс-сотрудников ФСБ из города Бодайбо Иркутской области, обвиняемых в фальсификации доказательств, похищении и избиении предпринимателей.

Среди подсудимых — бывший начальник городского отделения регионального управления ФСБ майор Сергей Поляков, его подчиненный Юрий Черников и местный житель Виталий Войлошников, сообщает «Коммерсант». Сотрудник отделения ФСБ Максим Сандул находится в розыске.

Как установил СК, в 2014-2016 годах обвиняемые для улучшения показателей работы подбрасывали местным предпринимателям килограммы золота и серебра. Силовики добивались от задержанных признания вины, и уголовные дела рассматривали в особом порядке, то есть без исследования доказательств, утверждают следователи.

По словам одного из осужденных по делу о незаконном обороте драгоценных металлов, экс-полицейского Павла Бежина, сотрудники ФСБ подбросили ему слиток золота и серебра весом более двух килограмм. Бежин рассказал, что силовики поймали его у знакомого, к которому он заехал за вареньем, избили ногами и сломали нос. Затем его осудили на два года лишения свободы.
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Тэги: ФСБ фальсификация доказательств Город: Иркутск

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