Минчанин украл у таксиста деньги

Злоумышленником оказался 48-летний житель столицы, который похитил более 400 рублей.

По информации ГУВД Мингорисполкома, водитель службы такси отвез клиента по указанному адресу, однако тот сказал, что это не конечная точка. Тут якобы живет его знакомый, который ему должен, и как только он заберет одолженную сумму, можно будет ехать дальше. За ожидание злоумышленник пообещал хорошо заплатить, но так и не вернулся. Помимо этого, перед тем как покинуть авто, он попросил у водителя 150 рублей, которые обещал вернуть после того, как знакомый отдаст долг.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции выяснили, что данный мужчина таким же образом обманул еще одного работника службы такси, а также украл 100 рублей из бардачка машины другого таксиста, когда тот отвлекся.

К моменту задержания мошенник потратил эти средства на личные нужды.