Совет ЕС одобрил соглашения с Беларусью. Визы по 35 евро будут уже 1 июля

Совет Евросоюза 27 мая одобрил соглашения с Беларусью об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает пресс-служба Совета ЕС.

«Визовая статистика свидетельствует о растущем значении отношений между ЕС и Беларусью. В 2019 году количество заявок на получение шенгенских виз в Беларуси достигло почти 650 000. Заключение соглашения об упрощении визового режима является важным шагом в отношениях между нашими людьми и поможет укрепить наши экономические, культурные и научные связи», — заявил министр внутренних дел председательствующей в ЕС Хорватии Давор Божинович.

Как поясняется в сообщении, следующим шагом станет официальное уведомление Беларуси о сегодняшнем решении Совета ЕС. Соглашения вступят в силу в первый день второго месяца после официального уведомления. Скорее всего, 1 июля 2020 года.

В соответствии с соглашением об упрощении визового режима стоимость краткосрочных шенгенских виз для белорусских граждан снижается с 80 до 35 евро. Сокращается список документов, которые необходимо подать при обращении за визами, предусматривается возможность выдачи многоразовых виз на срок от одного года до пяти лет. Время принятия решения о выдаче визы сократится до 10 дней, многие категории граждан смогут обращаться за бесплатной визой.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что Беларусь и Евросоюз должны осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга.

В соглашении закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство ЕС об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.