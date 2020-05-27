Комитет по правам человека ООН требует не высылать курда Хиджри Мамаша из Беларуси

Комитет по правам человека (КПЧ) ООН вынес решение о применении временных мер к гражданину Турции Хиджри Мамашу, которого Беларусь собирается выдать в Турцию, где ему угрожают пытки.

Об этом сообщает на своем сайте правозащитная организация Human Constanta, которая и обратилась в КПЧ, а ранее просила белорусские власти не выдавать Мамаша Турции. По мнению правозащитников, ему на родине угрожают пытки.

Решение означает, что КПЧ требует от белорусского правительства приостановить передачу курда до рассмотрения жалобы по существу в Комитете ООН, говорится в сообщении Human Constanta. Вместе с тем отмечается, что окончательное решение по-прежнему остается на усмотрение белорусской стороны.

Адвокат Хиджри Мамаша Артем Калоша ранее сообщал БелаПАН, что 27-летний курд бежал из Турции из-за угрозы преследования в Ирак, оттуда приехал в Ереван. Приобрел новые документы, по которым купил билет на самолет из Еревана до Белграда через Минск, однако в национальном аэропорту Минск 6 июля был арестован по обвинению в подделке паспорта. С тех пор находится под стражей в следственном изоляторе. Его планировали депортировать из Беларуси и запретить въезд на пять лет.

Мамаш подал заявление о международной защите в Беларуси, но департамент по гражданству и миграции 5 февраля 2020 года ему отказал. Суд Центрального района Минска 3 апреля оставил решение в силе. 23 апреля 2020 года заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук удовлетворил просьбу Министерства юстиции Турецкой Республики, разрешив выдачу Хиджри Мамаша для привлечения к ответственности по ст. 302/1 Уголовного кодекса Турции (покушение на единство и территориальную целостность государства).

По словам координатора направления по защите прав человека иностранных граждан и лиц без гражданства Human Constanta Эниры Броницкой, Мамаш утверждает, что не совершал таких преступлений на территории Турции и что его преследуют по политическим мотивам из-за участия в мирных акциях и агитации молодежи вступать в Народную демократическую партию.

30 апреля Хиджри Мамаш подал жалобу в Минский городской суд на решение Генеральной прокуратуры, 1 июня там состоится судебное заседание, где жалоба будет рассмотрена.