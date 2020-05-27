Минская площадка с уличной едой «Песочница» откроется 4 июня

В первый день работы пространство будет принимать гостей с 17 часов. В дальнейшем оно будет работать ежедневно с 12 до 23 часов.

«Так как летние планы на отдых за пределами дома откладываются, "Песочница" может стать для вас не просто стрит-фудом длиною в лето, но и уголком отдыха, к примеру, от офисов и бумажных дел», — говорится в сообщении в соцсетях «Песочницы».

Создатели проекта отмечают, что все меры безопасности при посещении площадки предусмотрены: есть антисептики, сотрудники будут работать в масках, а между фуд-траками довольно большое расстояние. Помимо этого, все сеты можно будет взять с собой, а для того чтобы во время фестиваля, концерта, мастер-класса или лекции было проще соблюдать социальную дистанцию, сцену установили в центре площадки.