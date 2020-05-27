В Ивьевском районе ввели масочный режим

Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено. В магазинах, кафе, банках, аптеках и других объектах вводятся ограничения по количеству одновременно находящихся в помещении людей.

Местные власти утвердили план дополнительных мероприятий по минимизации риска завоза и распространения COVID-19, сообщает ivyenews.by .

Руководителям субъектов хозяйствования будет запрещено обслуживание посетителей, не использующих средства защиты. Также введено ограничение по количеству одновременно находящихся посетителей в магазинах, точках общепита, аптеках, отделениях банков и других с учетом необходимости соблюдения мер социального дистанционирования.