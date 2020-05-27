В Ивьевском районе ввели масочный режим

/ Общество
Просмотров: 414

Теперь в различных инстанциях и торговых точках обслуживать людей без масок запрещено. В магазинах, кафе, банках, аптеках и других объектах вводятся ограничения по количеству одновременно находящихся в помещении людей.

Местные власти утвердили план дополнительных мероприятий по минимизации риска завоза и распространения COVID-19, сообщает ivyenews.by.

Руководителям субъектов хозяйствования будет запрещено обслуживание посетителей, не использующих средства защиты. Также введено ограничение по количеству одновременно находящихся посетителей в магазинах, точках общепита, аптеках, отделениях банков и других с учетом необходимости соблюдения мер социального дистанционирования.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: коронавирус COVID-19 защитная маска Город: Ивье

Другие материалы на эту тему:

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

COVID-19 в Беларуси. Хроника коронавируса

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога

В борьбе с COVID-19 Лукашенко уповает на бога

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Коронавирус SARS-CoV-2 атакует не только легкие, но и другие органы

Почему в общественном транспорте не вводят обязательное ношение масок

Почему в общественном транспорте не вводят обязательное ношение масок