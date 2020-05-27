Туристам будут платить за пребывание в Японии

Власти Японии для привлечения туристов после снятия ограничений из-за вспышки коронавирусной инфекции планируют платить до 185 долларов в день за каждый день пребывания.

На данную инициативу уже выделено 1,35 триллиона иен (12,5 миллиардов долларов), пишет The Jakarta Post .

Иностранным путешественникам будут выдавать субсидии в размере до 20 тысяч иен (185 долларов) в день. Эта сумма покроет примерно половину расходов туристов во время их пребывания в Японии. Ваучеры люди смогут использовать в магазинах, кафе, ресторанах.

Данная программа должна заработать в конце июля. Чтобы получить субсидии, нужно забронировать отель напрямую или с помощью японских туристических агентств.