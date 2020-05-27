Бабарико отчитался о 50 тысячах подписей

За выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты собрали 50 тысяч подписей, половину от необходимого минимума. Об этом политик сообщил вечером в среду в стриме.

«Собрали за три дня 50 тысяч, даже больше, чем 50 тысяч подписей. И это зафиксировано! Я думаю, что 50 тысяч за три дня не было в истории Беларуси никогда!», — сказал Бабарико.

Для регистрации кандидатом в президенты нужно подать в ЦИК не менее 100 тысяч подписей. Их сбор продлится до 19 июня.