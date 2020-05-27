Теперь в приложении есть модерируемые группы и режим, позволяющий расположить изображения девяти участников разговора по схеме 3 х 3.

Американская компания Microsoft выпустила обновление Skype — версию 8.60 — с набором новых функций и исправленными ошибками, сообщает mspoweruser.com .

Теперь в Skype уже можно создавать группы, администраторами которых могут быть несколько человек. Кроме того, обновление настраивает в приложении список реакций-эмодзи, которые можно быстро отправить в ответ на сообщение, и новые «горячие» клавиши для быстрых действий.

Новая версия Skype станет доступна на всех платформах в ближайшее время.