Онлайн-трансляция. SpaceX впервые отправляет людей в космос

Компания SpaceX проводит первый пилотируемый запуск своего корабля Crew Dragon, на борту которого два астронавта NASA отправляются на Международную космическую станцию.

За несколько часов до запуска первой пилотируемой миссии глава NASA Джим Брайденстайн заявил, что «Сrew Dragon — это, вероятно, самый безопасный космический корабль для транспортировки астронавтов».

Прямую трансляцию события на русском языке можно посмотреть здесь:

Прямая трансляция NASA с расширенной информацией о полете началась за четыре часа до запуска, и ее можно посмотреть на официальном ютьюб-канале NASA:

В случае успешного запуска, NASA получит возможность отправлять своих астронавтов в космос из территории США впервые за последние девять лет.