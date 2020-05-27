Визовый центр Британии в Минске возобновит работу 1 июня

С 1 июня визово-иммиграционная служба Британии начинает поэтапное возобновление услуг, с этого же дня вновь начнет работать визовый центр Британии в Минске.

Такая информация размещена на сайте учреждения.

Несмотря на то, что официально центр вернется к работе только в первый день лета, минчане могут записаться на подачу заявления на визу с 27 мая.

Посетители центра должны быть в маске и соблюдать правила социального дистанцирования. Отметим, что время работы учреждения изменено. Принимать заявителей будут пока только два раза в неделю — по понедельникам и четвергам.

Также в визовом центре напоминают, что с 8 июня в Британии из-за COVID-19 начинают действовать новые правила въезда. С ними рекомендуют ознакомиться заранее.