Во Франции произошла стрельба на предприятии, есть жертвы

/ Мир
Просмотров: 150

Стрелок пытался покончить жизнь самоубийством. Его жизнь находится под угрозой из-за ранения, которое он причинил сам себе.

На западе Франции неизвестный мужчина открыл стрельбы и убил троих человек на предприятии в департаменте Де-Севр. Об этом сообщает телеканал BFM TV в среду, 27 мая.

«Мужчина убил троих человек прежде, чем попытался совершить самоубийство в департаменте Де-Севр... Еще один человек получил ранения», — говорится в сообщении.

Указано, что инцидент произошел в здании компании, которая занимается добычей мрамора.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Франция стрельба

Другие материалы на эту тему:

Трагедия в Канаде: одетый в полицейскую форму стрелок убил 17 человек

Трагедия в Канаде: одетый в полицейскую форму стрелок убил 17 человек

Трагедия в Таиланде: младший офицер расстрелял десятки людей

Трагедия в Таиланде: младший офицер расстрелял десятки людей

Кто приготовил кровавый подарок Путину на День чекиста

Кто приготовил кровавый подарок Путину на День чекиста

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус

Стрельба в Вирджинии-Бич: среди погибших 35-летний белорус