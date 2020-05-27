Во Франции произошла стрельба на предприятии, есть жертвы

Стрелок пытался покончить жизнь самоубийством. Его жизнь находится под угрозой из-за ранения, которое он причинил сам себе.

На западе Франции неизвестный мужчина открыл стрельбы и убил троих человек на предприятии в департаменте Де-Севр. Об этом сообщает телеканал BFM TV в среду, 27 мая.

«Мужчина убил троих человек прежде, чем попытался совершить самоубийство в департаменте Де-Севр... Еще один человек получил ранения», — говорится в сообщении.

Указано, что инцидент произошел в здании компании, которая занимается добычей мрамора.