Ученые из Национального центра анализа и противодействия биологической защите США заявили, что солнечный свет способен разрушать вирус SARS-CoV-2, но все зависит от длительности воздействия солнечных лучей, географической широты и времени дня.

В ходе эксперимента исследователи поместили образцы вируса на стальные пластинки под лампы, имитирующие естественное освещение. Выяснилось, что в условиях, напоминающих полдень на 40 градусе северной широты, 90% вируса теряет активность через 6,8 минуты в слюне и через 14,3 минуты в культивируемой среде, пишет ZMEScience .

«При меньшей интенсивности света дезактивация также происходит, но медленнее», — заявили авторы исследования.

Сообщается, что на 40-й параллели находятся Испания, Португалия, Италия, Греция, Турция, Армения, Азербайджан, страны Средней Азии, Китай, Япония и южные штаты США.