Авиакомпания Boeing возобновила производство 737 MAX

Компания будет постепенно наращивать производство самолетов 737 MAX в этом году. В то же время, точное количество производимых самолетов не называется.

Об этом сообщает пресс-служба Boeing.

Напомним, в марте прошлого года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии всего через шесть месяцев после авиакатастрофы с участием этой же модели в Индонезии. Всего погибло почти 350 человек. После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать.

Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф — проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолета, что на руку главному конкуренту Boeing — компании Airbus.

Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании. Сейчас должность гендиректора компании занимает Дэвид Калхун.