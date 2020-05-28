В США заявили о ненадежности тестов на антитела к коронавирусу

Центр по контролю и профилактике заболеваний США заявил, что тесты на антитела, которые позволяют определить, болел ли человек COVID-19 раньше, даже если у него не было симптомов, могут давать ложные результаты.

В рекомендациях Центра также говорится , что тесты на антитела не определяют, защищен ли человек от заражения в будущем.

Эти тесты измеряют иммунный ответ организма на вирус. Антитела, которые являются одним из многих механизмов иммунного ответа человека на поражение, зачастую могут быть обнаружены через 1−3 недели после появления симптомов. К этому времени человек уже является менее заразным и разработал определенный иммунитет от будущей инфекции.

Само наличие иммунного ответа на вирус, который поразил организм раньше, не означает обязательно, что человек не заболеет COVID-19 снова, объяснили в Центре. На сегодня этот вопрос только изучается в медицинских и научных кругах.

«Эта работа содержит оценку уровня антител, необходимых, чтобы защитить от повторной инфекции, длительности защиты, факторов, связанных с развитием защитной ответы антител… Хотя исследования на животных показывают краткосрочную защиту, наличие длительной защиты человека требует дальнейшего исследования», — говорится в рекомендациях.

Тесты на антитела считались полезными для определения распространения коронавируса среди населения для принятия политических и экономических решений. Но, учитывая низкий процент людей, которые переболели COVID-19 и ограничения самих тестов, эти выводы будет сделать трудно, отметили в Центре.

«Например, среди населения, где заболеваемость составляет 5%, а тест на 90% чувствителен на антитела, он сможет предусмотреть наличие положительных результатов в населении на 49%. Другими словами, меньше половины, у кого положительный результат, действительно будут иметь антитела. С другой стороны, тот же тест среди населения, где более 52% имеют антитела, будет более 95-процентную точность предсказания», — добавили эксперты.

Некоторые тесты могут дать ложные положительные результаты потому что человек имел другие типы коронавируса, например те, которые вызывают простуду. Другие люди могут не иметь антитела в достаточном количестве, чтобы их можно было обнаружить.

Центр по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендует использовать тесты на антитела для того, чтобы определять, заболеет ли человек COVID-19 или нет в будущем для того, чтобы изменять уровень защитной одежды для медработников, имеющих положительный результат; для принятия решений по размещению лиц в определенных группах, например, в общежитиях или в разных помещениях тюрьмы; и по возвращению отдельных лиц на работу.