Лукашенко заверил, что Беларусь под надежной защитой

Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником — Днем пограничника, который отмечается в Беларуси 28 мая.

«В год 75-летия Великой Победы мы вспоминаем, как защитники границ первыми героически держали удар врага. Охраняя рубежи Родины сегодня, вы продолжаете славные традиции героев Великой Отечественной войны — твердо стоите на страже безопасности государства», — говорится в поздравлении, которое опубликовано на сайте президента.

Лукашенко отметил, что пограничная служба — «одна из самых престижных и ответственных, она под силу лишь настоящим патриотам, верным воинскому долгу и преданным Отечеству».

«Убежден, что благодаря существенным преобразованиям в пограничной сфере, высокому профессионализму и постоянной боевой готовности личного состава, мужеству и смелости сотрудников наше государство и белорусский народ находятся под надежной защитой», — подчеркнул президент.