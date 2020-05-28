Пьяный водитель «Фольксвагена» снес светофор на улице Голубева

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Вечером 27 мая 59-летний водитель не справился с управлением авто.

По информации столичной ГАИ, мужчина потерял управление, наехал на бордюрный камень, а после – сбил светофор. В результате ДТП никто не пострадал.

Медицинское освидетельствование водителя показало 2,59 промилле алкоголя.

В этом месяце мужчина уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.16 КоАП РБ.

Согласно законодательству, в частности статье 18.16 КоАП РБ, за управление транспортным средством в нетрезвом виде, совершенное впервые, предусматривается штраф в размере от 50 до 100 б.в., а также лишение водительских прав на три года.

За подобные действия при повторном совершении в течение года грозит уголовная ответственность по ст. 317-1 УК РБ. Кроме того, предусматривается конфискация транспортного средства (независимо от права собственности).

 
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Тэги: ДТП пьянство за рулем Город: Минск

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