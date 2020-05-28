Пьяный водитель «Фольксвагена» снес светофор на улице Голубева

Вечером 27 мая 59-летний водитель не справился с управлением авто.

По информации столичной ГАИ, мужчина потерял управление, наехал на бордюрный камень, а после – сбил светофор. В результате ДТП никто не пострадал.

Медицинское освидетельствование водителя показало 2,59 промилле алкоголя.

В этом месяце мужчина уже был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 18.16 КоАП РБ.