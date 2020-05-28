Fitch ожидает рост проблемных активов белорусских банков

Позиция международного агентства отражена в комментарии к рейтинговым действиям в отношении трех государственных банков.

Агентство подтвердило долгосрочные рейтинги «Беларусбанка», Банка развития и «Белинвестбанка» на уровне «B» со стабильным прогнозом. Прогноз по рейтингам банкам соответствует суверенному рейтингу Беларуси.

Агентство, говорится в пояснении к рейтингам банков, оценивает готовность государства оказывать поддержку госбанкам в случае необходимости как высокую. В то же время аналитики Fitch указывают, что «возможности властей предоставлять такую поддержку ограничены, особенно если поддержка должна предоставляться в иностранной валюте».

Аналитики рейтингового агентства также обращают внимание на довольно сложную операционную среду для белорусских банков, «которая, как мы ожидаем, ухудшится в 2020 году в результате последствий пандемии коронавируса».

«Fitch прогнозирует резкое замедление белорусской экономики в 2020 году (сокращение ВВП на 5% по сравнению с ростом на 1,2% в 2019 году)», — говорится в комментарии рейтингового агентства.

По мнению аналитиков Fitch, слабая внутренняя экономическая активность в Беларуси, сужение внешнего спроса на белорусскую продукцию вкупе с ростом обязательств компаний (из-за девальвации), номинированных в инвалюте, «приведет к ухудшению качества активов банков».

За первый квартал необслуживаемые (проблемные) активы белорусских банков выросли почти на треть, свидетельствуют статданные Национального банка.

Так, необслуживаемые активы банков за первый квартал выросли на 32,7% — с 2,73 млрд рублей на 1 января до 3,62 млрд рублей на 1 апреля. Отдельно за март необслуживаемые активов банков увеличились на 18,2%.

Доля необслуживаемых активов в активах, подверженных кредитному риску, увеличилась с 4,6% на 1 января до 5% на 1 марта и до 5,3% на 1 апреля.

Статданные Нацбанка свидетельствуют, что рост проблемных активов (в рублевом выражении) совпал с ростом курсом доллара. За первый квартал, напомним, курс доллара в Беларуси вырос более чем на 23%, в том числе в марте — на 15%.

Представители Национального банка ранее отмечали, что проблемные активы банков номинированы в значительной степени в иностранной валюте. Соответственно, рост курсов иностранных валют ведет к переоценке и увеличению проблемной задолженности в рублевом выражении.

Зампред Нацбанка Дмитрий Калечиц, выступая на расширенном заседании правления в январе этого года, отмечал, что регулятор обеспокоен финансовом положение ряда корпоративных заемщиков.

«В целом сектор нефинансовых организаций имеет неустойчивое финансовое положение, высокий уровень закредитованности и хронический недостаток собственных оборотных средств вследствие неэффективного управления отдельными предприятиями», — сказал Калечиц.