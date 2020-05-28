Самоизолированных учащихся освободили от выпускных экзаменов

Минобразования освободило от всех выпускных экзаменов учащихся учреждений общего среднего образования, находящихся на самоизоляции в период их проведения.

Для этого принято постановление № 101, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Городские, районные, зональные и районные в городах центры гигиены и эпидемиологии будут представлять в соответствующий отдел или управление образования местного исполкома списки учащихся, имеющих инфекцию, вызванную коронавирусом COVID-19, и иных учащихся, находящихся в самоизоляции, в период проведения выпускных экзаменов. В этих списках будет содержаться информация об учащихся, подлежащих освобождению от выпускных экзаменов.

Для освобождения от выпускных экзаменов учащихся, которые в соответствии с законодательством находятся в самоизоляции, родители должны только написать заявление с соответствующей просьбой об освобождении их ребенка от выпускных экзаменов. Остальные действия будут выполнены местными органами управления образованием.

Учащимся в документ об образовании будут выставлены годовые отметки.