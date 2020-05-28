Житель Свислочи пытался прилюдно убить жену — ее спас прохожий

Вечером 27 мая пьяный 40-летний мужчина встретил супругу с работы. Находясь на одной из улиц райцентра, он повалил женщину на землю и стал наносить ей удары ножом в область грудной клетки.

Фото: СК

На помощь пришел прохожий, который оттянул ее супруга, забрав у него нож, сообщили в областном УСК. В настоящее время женщина находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.

Скрывшийся с места происшествия мужчина задержан сотрудниками милиции, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».