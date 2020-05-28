Команда Бабарико уже потратила на выборы более 23 тысяч рублей

На расчетные счета избирательных фондов ряда претендентов на пост президента поступило более 187 тысяч рублей, следует из данных, опубликованных на сайте Центризбиркома.

Максимальная сумма у Виктора Бабарико — 154 тыс. 900 рублей, из которых 23 тыс. 430,53 рубля уже израсходовано. Минимальная — у Андрея Дмитриева (2 рубля).

На счете избирательного фонда Валерия Цепкало — 29 тыс. 200 рублей (израсходовано 1 тыс. 285,57 рубля), Анны Канопацкой — 3 тыс. (2 тыс. 400).

Также счета открыли Александр Таболич, Светлана Тихановская и Сергей Черечень. На них, по данным ЦИК, пока нет средств.

Избирательный фонд формируется из собственных средств кандидата, а также из добровольных пожертвований юридических и физических лиц. Для юрлиц максимальный размер взносов составляет 50 базовых величин, для граждан — 20. Размер избирательного фонда не должен превышать девять тысяч базовых величин (243 тысячи рублей на сегодня).

Президентские выборы пройдут в Беларуси 9 августа.